Об этом сообщили в пресс-службе Boeing.

Компания Boeing впервые подняла в небо новый самолет 777X . Первый полет состоялся с заводского аэродрома компании в американском городе Эверетт, штат Вашингтон, 25 января.

The first Boeing #777X is in flight. After a few hours of flying, the jet will land at Boeing Field in Seattle, Washington. Track the flight here: https://t.co/ekfjglCcb7 pic.twitter.com/XRTetREL4M — Boeing Airplanes (@BoeingAirplanes) January 25, 2020

В Boeing заявили, что этот полет — “следующая фаза тщательной программы испытаний” нового лайнера. Компания уверяет, что Boeing 777Х является “самым успешным из когда-либо созданных двухместных самолетов Boeing 777” и “самым большим и наиболее экономичным двухдвигательным реактивным самолетом в мире”.

Напомним, в 2018 году власти США разрешили устанавливать складные крылья на самолетах Boeing 777X.