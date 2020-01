Об этом сообщили в пресс-службе Boeing.

Компания Boeing впервые подняла в небо новый самолет 777X . Первый полет состоялся с заводского аэродрома компании в американском городе Эверетт, штат Вашингтон, 25 января.

The first Boeing #777X is in flight. After a few hours of flying, the jet will land at Boeing Field in Seattle, Washington.

Track the flight here: https://t.co/ekfjglCcb7 pic.twitter.com/XRTetREL4M

— Boeing Airplanes (@BoeingAirplanes) January 25, 2020