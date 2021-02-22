Компания Boeing рекомендовала всем авиалиниям приостановить полеты своих самолетов серии 777 после возгорания двигателя Pratt & Whitney PW 4000 на одном из лайнеров в небе над США.

Об этом сообщается на сайте корпорации.

“Boeing активно отслеживает недавние события, связанные с рейсом 328 United Airlines. Пока расследование Национального совета по безопасности на транспорте продолжается, мы рекомендовали приостановить эксплуатацию 69 находящихся в эксплуатации и 59 находящихся на хранении самолетов 777 с двигателями Pratt&Whitney 4000-112”, – говорится в сообщении.

Boeing также поддержала вчерашнее решение Бюро гражданской авиации Японии и сегодняшнее решение Федерального управления гражданской авиации США (FAA) о приостановке полетов 777 самолетов с двигателями Pratt & Whitney 4000-112.

“Мы работаем с этими регуляторами, поскольку они принимают меры, пока эти самолеты находятся на местах, и дальнейшие проверки проводятся компанией Pratt & Whitney”, – добавили в компании.