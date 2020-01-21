Американская компания Boeing ведет переговоры о кредитовании на 10 миллиардов долларов, чтобы рассчитаться с компенсациями, связанными с двумя авиакатастрофам.

Об этом сообщает американский телеканал CNBC.

В сообщении сказано, что с тех пор, как в прошлом году были запрещены полеты для самолетов модели Boeing 737 Max после двух авиакатастроф, компания несет серьезные убытки.

Чтобы рассчитаться по компенсациям, в компании начали переговоры о возможном кредитовании с тремя банками – Merrill Lynch, Bank of America и J. P. Morgan. Речь идет об общей сумме в 10 миллиардов долларов.

При этом, компания уже получила 6 млрд долларов займа, выплатив 5,6 млрд как компенсацию различным авиакомпаниям, которые были вынуждены прекратить эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max.

Кредит нужен компании еще и для того, чтобы вложить деньги в разработку совершенно нового программного обеспечения для 737 Max.

В прошлом году компания показала самые низкие цифры по продажам за последние десятилетия, потеряв звание крупнейшего в мире производителя самолетов, уступив первенство Airbus.

Вопрос кредитования в Boeing комментировать отказались.

В Moody’s Investors Service заявили, что действительно работаю с Boeing по поводу возможного кредитования.

По данным компании, в конце прошлого квартала Boeing имел общий долг в размере около 25 миллиардов долларов, по сравнению с примерно 19 миллиардами долларов в начале квартала.

Кредит, о котором Boeing ведет переговоры, будет двухлетним займом с отсрочкой выплаты, что означает, что Boeing может использовать его позже, что может не сразу повлиять на его кредитный рейтинг.

На данный момент запрет на полеты 737 Max продлен до июня 2020 года.

За последний месяц Boeing не удалось зарегистрировать ни одного заказа на самолеты модели 737 Max. Как известно, в 2019 году в компании Boeing приняли решение на время прекратить выпуск самолетов модели 737 MAX. из-за авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. А вице-президент компании Эрик Линдблад, ответственный за их производство, принял решение уйти в отставку.

Отказавшись от выпуска этой модели, Boeing поставил всего 380 коммерческих самолетов в 2019 году. Это самый низкий уровень с 2007 года.