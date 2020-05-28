Компания Boeing возобновила производство самолетов 737 MAX, которое было приостановлено в результате двух авиакатастроф бортов этой модели.

Об этом говорится в заявлении компании.

Производство восстановили на заводе в Рентоне, штат Вашингтон.

В компании отметили, что лайнеры будут выпускать более низкими темпами, поскольку внедрено более десятка инициатив для поддержания безопасности на рабочих местах и ​​сохранения качества продукции.

В дальнейшем производство 737 MAX будут наращивать.

Напомним, в январе этого года Boeing официально прекратила производство самолетов 737 Max через две авиакатастрофы таких лайнеров. Одна из них произошла в октябре 2018 года, тогда Boeing 737 MAX разбился в Индонезии, 189 человек погибли. Другая катастрофа произошла в марте 2019 года, лайнер разбился в Эфиопии, 157 человек погибли.