Об этом говорится в заявлении компании.
Производство восстановили на заводе в Рентоне, штат Вашингтон.
В компании отметили, что лайнеры будут выпускать более низкими темпами, поскольку внедрено более десятка инициатив для поддержания безопасности на рабочих местах и сохранения качества продукции.
В дальнейшем производство 737 MAX будут наращивать.
Напомним, в январе этого года Boeing официально прекратила производство самолетов 737 Max через две авиакатастрофы таких лайнеров. Одна из них произошла в октябре 2018 года, тогда Boeing 737 MAX разбился в Индонезии, 189 человек погибли. Другая катастрофа произошла в марте 2019 года, лайнер разбился в Эфиопии, 157 человек погибли.
- Напомним, отказавшись от выпуска модели 737 Max, Boeing поставил всего 380 коммерческих самолетов в 2019 году. Это самый низкий уровень с 2007 года.
- Так компания Airbus стала крупнейшим в мире авиастроителем впервые с 2011 года, обогнав своего главного конкурента — американскую компанию Boeing.