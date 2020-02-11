Об этом сообщает агентство Reuters.
Американская авиастроительная компания Boeing продолжает переживать кризис. Если в декабре компании удалось поставить клиентам хотя бы 13 самолетов, то уже в январе не было зарегистрировано ни одного заказа. Для сравнения, в прошлом году компания поставила 45 и 46 самолетов в декабре и январе соответственно. В последний раз Boeing оставалась без заказов 58 лет назад — в 1962 году.
Из-за отсутствия клиентов Boeing отстает от европейского конкурента Airbus и терпит огромные финансовые потери. Собственный долг Boeing удвоился до 27,3 млрд долларов в 2019 году, и он продолжает расти, поскольку производитель самолетов выплачивает компенсации, зарплаты работникам и оплачивает судебные тяжбы. В то же время в Airbus в январе отчитались о самом большом заказе за последние 15 лет.
- Ранее сообщалось, что американская компания Boeing официально остановила производство самолетов 737 Max. Это было связано с авиакатастрофами в Индонезии и Эфиопии, в результате которых погибли все 346 человек на борту. С тех пор на полеты 737 Max был наложен запрет, который будет действовать до июня 2020 года.
- Напомним, отказавшись от выпуска модели 737 Max, Boeing поставила всего 380 коммерческих самолетов в 2019 году. Так компания Airbus стала крупнейшим в мире авиастроителем впервые с 2011 года, обогнав своего главного конкурента — американскую компанию Boeing.