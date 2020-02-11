Об этом сообщает агентство Reuters.

Американская авиастроительная компания Boeing продолжает переживать кризис. Если в декабре компании удалось поставить клиентам хотя бы 13 самолетов, то уже в январе не было зарегистрировано ни одного заказа. Для сравнения, в прошлом году компания поставила 45 и 46 самолетов в декабре и январе соответственно. В последний раз Boeing оставалась без заказов 58 лет назад — в 1962 году.

Из-за отсутствия клиентов Boeing отстает от европейского конкурента Airbus и терпит огромные финансовые потери. Собственный долг Boeing удвоился до 27,3 млрд долларов в 2019 году, и он продолжает расти, поскольку производитель самолетов выплачивает компенсации, зарплаты работникам и оплачивает судебные тяжбы. В то же время в Airbus в январе отчитались о самом большом заказе за последние 15 лет.