Об этом сообщается на сайте Kennedy Space Center.

Уточняется, что запуск ракеты-носителя Атлас-5 был произведен с космодрома, расположенного в США на мысе Канаверал.

Отмечается, что к МКС корабль Boeing CST-100 “Старлайнер” должен пристыковаться уже в пятницу.

При этом видео запуска было опубликовано в Twitter NASA.

LIFTOFF! 🚀 @BoeingSpace's #Starliner spacecraft launched at 6:36am ET and is on its way to the @Space_Station. This @Commercial_Crew demonstration flight marks a milestone in a new era of U.S. human spaceflight systems. Watch: https://t.co/CVvXzb8pww pic.twitter.com/8V6Rt8FwQl

— NASA (@NASA) December 20, 2019