Об этом сообщается на сайте Kennedy Space Center.

Уточняется, что запуск ракеты-носителя Атлас-5 был произведен с космодрома, расположенного в США на мысе Канаверал.

Отмечается, что к МКС корабль Boeing CST-100 “Старлайнер” должен пристыковаться уже в пятницу.

При этом видео запуска было опубликовано в Twitter NASA.

Сообщается, что “Старлайнер” является одним из двух пилотируемых кораблей, которые были разработаны частными компаниями для того, чтобы отправлять астронавтов на Международную космическую станцию.

Данные корабли должны заменить разработанные в 60-х годах прошлого века советские корабли “Союз”.

Уточняется, что в тестовом полете на борту корабля нет экипажа. “Старлайнер” везет на космическую станцию 270 килограмм груза, среди которого рождественские подарки для экипажа станции, манекен и оборудования для тестов на радиацию.

В дальнейшем с помощью “Стайлайнера” на МКС планируется доставлять до семи астронавтов. Первый полет с людьми на борту планируется осуществить в середине 2020 года.

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