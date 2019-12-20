Корпорация United Launch Alliance впервые вывела в космос Boeing CST-100 "Старлайнер", который должен пристыковаться к Международной космической станции.

Об этом сообщается на сайте Kennedy Space Center.

Уточняется, что запуск ракеты-носителя Атлас-5 был произведен с космодрома, расположенного в США на мысе Канаверал.

Отмечается, что к МКС корабль Boeing CST-100 “Старлайнер” должен пристыковаться уже в пятницу.

При этом видео запуска было опубликовано в Twitter NASA.

LIFTOFF! 🚀 @BoeingSpace's #Starliner spacecraft launched at 6:36am ET and is on its way to the @Space_Station. This @Commercial_Crew demonstration flight marks a milestone in a new era of U.S. human spaceflight systems. Watch: https://t.co/CVvXzb8pww pic.twitter.com/8V6Rt8FwQl — NASA (@NASA) December 20, 2019

Сообщается, что “Старлайнер” является одним из двух пилотируемых кораблей, которые были разработаны частными компаниями для того, чтобы отправлять астронавтов на Международную космическую станцию.

Данные корабли должны заменить разработанные в 60-х годах прошлого века советские корабли “Союз”.

Уточняется, что в тестовом полете на борту корабля нет экипажа. “Старлайнер” везет на космическую станцию 270 килограмм груза, среди которого рождественские подарки для экипажа станции, манекен и оборудования для тестов на радиацию.

В дальнейшем с помощью “Стайлайнера” на МКС планируется доставлять до семи астронавтов. Первый полет с людьми на борту планируется осуществить в середине 2020 года.