За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего ранения получил один украинский военный.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Боевики вели огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под обстрелы попали позиции войск возле Новотроицкого, Марьинки, Водяного, Богдановки, Орехового, Новолуганского и Новоалександровки. Также обстрелы фиксировали вблизи Хутора Вольного и Травневого.

“В результате обстрелов со стороны агрессора один военнослужащий Объединенных сил получил ранения”, – отметили в штабе.

По данным разведки, 8 июня украинские защитники уничтожили трех оккупантов.

С начала суток оккупационные войска открывали огонь по украинским опорным пунктам неподалеку Орехового, вблизи Новолуганского и н.п. Шумы, возле Марьинки. Потерь среди украинских военных нет.