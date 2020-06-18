Covid-19 Украина

обновлено 18.06.2020 в 07:02

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Боевики 14 раз открывали огонь на Донбассе: один военный погиб, еще двое пострадали

На Донбассе за прошедшие сутки боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный погиб, один ранен и еще один воин получил боевое травмирование.

Четверг, 18 июня 2020, 07:35

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Боевики стреляли по украинским позициям с минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксировано возле Орехово, Крымского, Шумов, Луганского, Опытного, Водяного, Пищевика, Авдеевки, Попасной, Новотроицкого, Песков и Невельского.

“К сожалению, в результате вражеских обстрелов один наш защитник погиб, один ранен и еще один воин получил боевое травмирование”, – сообщили в штабе.

По данным разведки, 17 июня был ранен один российский оккупант.

С начала суток новых обстрелов не зафиксировано.

 

  • Ранее российско-оккупационные войска обстреляли жилые кварталы на окраинах Авдеевки (Донецкая область) и ранили мирную жительницу.
Теги: штаб ООС, обстрелы боевиков, , Донбас

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