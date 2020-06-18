Боевики 14 раз открывали огонь на Донбассе: один военный погиб, еще двое пострадали

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Боевики стреляли по украинским позициям с минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.
Обстрелы зафиксировано возле Орехово, Крымского, Шумов, Луганского, Опытного, Водяного, Пищевика, Авдеевки, Попасной, Новотроицкого, Песков и Невельского.
“К сожалению, в результате вражеских обстрелов один наш защитник погиб, один ранен и еще один воин получил боевое травмирование”, – сообщили в штабе.
По данным разведки, 17 июня был ранен один российский оккупант.
С начала суток новых обстрелов не зафиксировано.
- Ранее российско-оккупационные войска обстреляли жилые кварталы на окраинах Авдеевки (Донецкая область) и ранили мирную жительницу.