Боевики 14 раз открывали огонь на Донбассе: один военный погиб, еще двое пострадали

На Донбассе за прошедшие сутки боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный погиб, один ранен и еще один воин получил боевое травмирование.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Боевики стреляли по украинским позициям с минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксировано возле Орехово, Крымского, Шумов, Луганского, Опытного, Водяного, Пищевика, Авдеевки, Попасной, Новотроицкого, Песков и Невельского.

“К сожалению, в результате вражеских обстрелов один наш защитник погиб, один ранен и еще один воин получил боевое травмирование”, – сообщили в штабе.

По данным разведки, 17 июня был ранен один российский оккупант.

С начала суток новых обстрелов не зафиксировано.