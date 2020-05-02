Об этом сообщили на странице ООС в Facebook.
В сообщении сказано, что вблизи Гнутово боевики с беспилотника сбросили на позиции ООС выстрел гранатомета ВОГ-17.
В результате взрыва осколочное ранение получил один украинский военнослужащий. Его эвакуировали в лечебное учреждение, где оказали медицинскую помощь.
“Такие коварные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ. Потери противника уточняются”, – отметили в ООС.
- 29 апреля незаконные вооруженные формирования РФ обстреляли жилые дома в населенном пункте Золотое-4 вблизи линии разведения.
- 28 апреля в зоне проведения ООС в Луганской области в результате обстрела погиб военнослужащий 93-й отдельной механизированной бригады Алексей Лисин.