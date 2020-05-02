Пророссийские боевики атаковали позиции украинских военных операции Объединенных сил, используя беспилотный летательный аппарат. В результате атаки ранен один украинский военный.

Об этом сообщили на странице ООС в Facebook.

В сообщении сказано, что вблизи Гнутово боевики с беспилотника сбросили на позиции ООС выстрел гранатомета ВОГ-17.

В результате взрыва осколочное ранение получил один украинский военнослужащий. Его эвакуировали в лечебное учреждение, где оказали медицинскую помощь.

“Такие коварные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ. Потери противника уточняются”, – отметили в ООС.