Об этом сообщает “генпрокуратура ДНР”.
Боевики утверждают, что Порошенко утвердил план, который разработали украинские спецслужбы. По этому плану был убит Арсен Павлов. Отмечается, что пятый президент объявлен в розыск, ему “избрана мера пресечения” в виде содержания под стражей.
В сообщении уточняется, что “уголовное дело” возбудили в феврале 2020 года, но известно о нем стало только сейчас.
В “уголовном кодексе” “республики” говорится, что санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.
Напомним, 16 октября 2016 года стало известно, что в Донецке убит террорист Арсен Павлов (по прозвищу “Моторола”), командовавший боевиками “ДНР.
- 29 ноября 2016 года сообщалось, что российский наемник Арсен Павлов (более известен как “Моторола”), скорее всего, был застрелен вместе со своим охранником в лифте собственного дома, а только потом их тела взорвали в лифте. Подрыв, вероятно, был нацелен на сокрытие всех аспектов убийства и выдачу его за акцию “украинских диверсантов”, которые подрывают людей прямо в жилых домах.