Боевики "ДНР" заявили, что завели "уголовное дело" на пятого президента Украины Петра Порошенко и обвинили его в организации убийства одного из полевых командиров боевиков Арсена Павлова, также известного как "Моторола".

Об этом сообщает “генпрокуратура ДНР”.

Боевики утверждают, что Порошенко утвердил план, который разработали украинские спецслужбы. По этому плану был убит Арсен Павлов. Отмечается, что пятый президент объявлен в розыск, ему “избрана мера пресечения” в виде содержания под стражей.

В сообщении уточняется, что “уголовное дело” возбудили в феврале 2020 года, но известно о нем стало только сейчас.

В “уголовном кодексе” “республики” говорится, что санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, 16 октября 2016 года стало известно, что в Донецке убит террорист Арсен Павлов (по прозвищу “Моторола”), командовавший боевиками “ДНР.