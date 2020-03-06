Оккупационные "власти" "ДНР" в пятницу, 6 марта, объявила об отмене государственного статуса украинского языка на временно оккупированных территориях Донецкой области.

Об этом сообщает российское агентство “Интерфакс”.

Отмечается, что “народный совет ДНР” единогласно “закрепил за русским языком статус единственного государственного языка”.

Соответствующую поправку, которая “лишает” украинский язык статуса государственного решили внести в так называемую “конституцию ДНР”. Теперь это решение должен подписать главарь “ДНР” Денис Пушилин, который и инициировал поправку.

По данным российского “Интерфакса”, до этого в “ДНР” считали государственными как украинский, так и русский язык.

Оккупанты объявили, что применение украинского языка как государственного “не нашло своей практической реализации”, поскольку “для большинства жителей “ДНР” русский язык является родным”, информирует российское агентство “ТАСС”.

Оккупанты также уверяют, что так называемая поправка не нарушает прав граждан “в частности, на использование украинского как языка частного общения, при получении дошкольного, начального общего и основного общего образования”.

Стоит отметить, что 18 декабря прошлого года оккупационные “власти” отдельных районов Луганской области (“ЛНР”) приняли “закон” о границе, в котором заявили о своих претензиях на всю территорию области. Ранее то же сделали боевики “ДНР” относительно Донецкой области.