Об этом свидетельствуют данные украинской разведки, сообщает штаб Операции объединенных сил.

“Накануне встречи Трехсторонней контактной группы в Минске вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно осуществляют огневые провокации на линии соприкосновения. Сегодня, 11 февраля, российские оккупанты обстреляли позиции украинских защитников из гранатометов различных систем в районе населенного пункта Орехово. … По данным разведки, вооруженные формирования Российской Федерации планируют очередную огневую провокацию с использованием тяжелой артиллерии, совершив несколько обстрелов населенных пунктов на временно оккупированной территории Украины”, — говорится в сообщении.

В штабе отмечают, что такие провокационные действия боевиков “имеют целью обострить ситуацию в районе проведения ООС, заставить подразделения Объединенных сил вести огонь и в дальнейшем обвинить наших защитников в нарушении режима прекращения огня и срыве Минских договоренностей”.

Военные уверяют, что украинская сторона придерживается режима “тишины”.

“Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что украинская сторона строго придерживается взятых на себя обязательств по полному и всеобъемлющему прекращении огня. Вместе с тем, силы и средства украинских подразделений находятся в постоянной готовности к адекватному реагированию на любые возможные вызовы и угрозы со стороны оккупантов”, — подчеркнули в штабе.

Отметим, следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске состоится в среду, 12 февраля. Одним из вопросов в повестке дня будут новые участки разведения сил и средств.