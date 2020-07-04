На Донбассе за прошедшие сутки боевики 20 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранения получил украинский военный.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Оккупанты вели огонь из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибра, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксировано вблизи Новотошковского, Южного, Железного, Шумов, Орехово, Хутора Вольного, Попасной, Катериновки, Авдеевки, Водяного, Каменки, Старогнатовки и Песков.

Также вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь и по населенному пункту Зайцево. В результате обстрела из минометов 82-го калибра погибла местная жительница Быхова Елена Ивановна, 1940 года рождения.

Во время обстрела Авдеевки одна из мин разрушила дачный дом, а от пожара, возникшего, загорелось соседское здание.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения. Его эвакуировали в медицинское учреждение и оказали необходимую помощь врачи.

С начала текущих суток боевики раз нарушили режим прекращения огня возле Катериновки. Огонь вели из гранатометов различных систем. Потерь среди украинских защитников нет.