На Донбассе за прошедшие сутки боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Боевики стреляли из запрещенных к размещению на линии соприкосновения минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксировано вблизи Хутора Вольного, Крымского, Луганского, Южного, Березового, Старогнатовки и Марьинки.

“За прошедшие сутки в результате вражеского обстрела двое украинских защитников получили ранения”, – сообщили в штабе.

От начала текущих суток российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня один раз вблизи Невельского.

“В ответ наши военнослужащие решительно применили дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет”, – добавили в штабе.

По данным разведки 29 июня наши защитники ранили двух захватчиков.