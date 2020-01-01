Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

При этом подчеркивается, что мандат ОБСЕ предусматривает защищенный и свободный доступ представителей миссии по всей территории Украины.

“В очередной раз в ежедневном отчете от 31 декабря 2019 СММ ОБСЕ информирует про отказ патрулю миссии в проезде на временно оккупированную территорию Донецкой области через блокпосты у населенных пунктов Приморское и Верхнешироковское. Помимо того, представители вооруженных формирований Российской Федерации не разрешили наблюдателям войти на территорию объекта вооруженных формирований у населенного пункта Михайловка”, – сказано в сообщении.

При этом в штабе операции допускают, что причиной таких действий боевиков может быть их стремление скрыть запрещенную деятельность или подготовку войск.