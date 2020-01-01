Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.
При этом подчеркивается, что мандат ОБСЕ предусматривает защищенный и свободный доступ представителей миссии по всей территории Украины.
“В очередной раз в ежедневном отчете от 31 декабря 2019 СММ ОБСЕ информирует про отказ патрулю миссии в проезде на временно оккупированную территорию Донецкой области через блокпосты у населенных пунктов Приморское и Верхнешироковское. Помимо того, представители вооруженных формирований Российской Федерации не разрешили наблюдателям войти на территорию объекта вооруженных формирований у населенного пункта Михайловка”, – сказано в сообщении.
При этом в штабе операции допускают, что причиной таких действий боевиков может быть их стремление скрыть запрещенную деятельность или подготовку войск.
- 1 октября Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация на переговорах Трехсторонней контактной группы утвердила текст “формулы Штайнмайера” о проведении местных выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
- #Буквы рассказали, что такое “формула Штайнмайера”. Фактически это метод имплементации Комплекса мер по выполнению Минского протокола, предложенный немецким политиком Франко-Вальтером Штайнмайером, который заключается в теоретическом варианте урегулирования войны на Донбассе путем проведения местных выборов под наблюдением ОБСЕ, предоставления временного особого статуса отдельным территориям Донбасса, а затем – после доклада представителей ОБСЕ по итогам выборов – предоставление постоянного особого статуса этим территориям.
- Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Алексей Резников отмечал, что “формула Штайнмайера” уже давно прописана в законе об особом статусе Донбасса, только “звучит немножечко иначе”.