Об этом сообщает пресс-центр Минобороны.
“Российское оккупационное командование использует введение карантинного режима на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях для сокрытия подготовки диверсионных групп и снайперских пар”, – говорится в сообщении.
По данным разведки, на этой неделе оккупанты проводили активную подготовку вне полигонов.
В то же время противник интенсивно пополнял запасы боекомплекта в передовых подразделениях, в частности боеприпасами для стрелкового оружия и гранатометов.
- Ранее сообщалось, что боевики “Л/ДНР” агитируют к службе мужчин, лишившихся работы в РФ из-за карантина.