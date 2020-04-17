Боевики используют введение карантинного режима на Донбассе для сокрытия подготовки диверсантов и снайперов.

Об этом сообщает пресс-центр Минобороны.

“Российское оккупационное командование использует введение карантинного режима на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях для сокрытия подготовки диверсионных групп и снайперских пар”, – говорится в сообщении.

По данным разведки, на этой неделе оккупанты проводили активную подготовку вне полигонов.

В то же время противник интенсивно пополнял запасы боекомплекта в передовых подразделениях, в частности боеприпасами для стрелкового оружия и гранатометов.