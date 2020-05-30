Об этом сообщает командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.
За сутки боевики трижды нарушили режим прекращения огня.
Около Авдеевки боевики открывали огонь дважды. Сначала оккупационные силы вели огонь из гранатометов и пулеметов, а впоследствии применили минометы 82-го калибра.
Также из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты стреляли по укреплениям украинских подразделений в районе Орехово.
В результате обстрелов со стороны противника украинские военные не пострадали.
В ответ украинцы открывали жесткий огонь.
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