С начала текущих суток, 30 мая, пророссийские боевики в зоне проведения операции Объединенных сил, обстреляли украинские позиции из запрещенных Минском минометов.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.

За сутки боевики трижды нарушили режим прекращения огня.

Около Авдеевки боевики открывали огонь дважды. Сначала оккупационные силы вели огонь из гранатометов и пулеметов, а впоследствии применили минометы 82-го калибра.

Также из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты стреляли по укреплениям украинских подразделений в районе Орехово.

В результате обстрелов со стороны противника украинские военные не пострадали.

В ответ украинцы открывали жесткий огонь.