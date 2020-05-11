Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

“Вчера, 10 мая в Авдеевке вражеская граната от АГС-17 разорвалась в опасной близости от частного дома местной жительницы. Осколками была повреждена крыша частного дома”, — говорится в сообщении.

К счастью, во время взрыва никто не погиб и не пострадал.

Сегодня, 11 мая, вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим “тишины” 1 раз — неподалеку Крымского.

“В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” неподалеку Крымского оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил по станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов”, — отметили в штабе.

В результате обстрела погибших и пострадавших нет. Украинские защитники для прекращения огня применили дежурные огневые средства. Потери противника уточняются.