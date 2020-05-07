Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции операции Объединенных сил, в результате чего ранения получили двое украинских военный.

Об этом говорится в сообщении ООС в Facebook.

Против защитников н.п. Старогнатовка Донецкой области российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, из которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-17. Один военный получил осколочное ранение.

“Также по позициям ООС неподалеку Новотошковского (Луганская обл. – Ред.) враг вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм. Вследствие обстрела ранен один украинский защитник”, – говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали и предоставили им необходимую медицинскую помощь.