Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области в Facebook.
“Управление надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратурой Луганской области начало уголовное производство по осуществлению представителями оккупационной администрации Российской Федерации принудительной “паспортизации” граждан Украины. Указанные действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Согласно материалам СБУ, первые лица администрации “ЛНР”, контролируемой Российской Федерацией, проводят насильственную политику в отношении принудительного получения гражданами Украины на временно оккупированной территории Луганской области так называемых паспортов гражданина “ЛНР”, – говорится в сообщении.
Также в прокуратуре подчеркивают, что действия носят принудительный характер и при этом противоречат требованиям Женевской конвенции.
“Офис Генерального прокурора контролирует ход досудебного расследования. По предварительным данным Офиса, паспорта “ЛНР”, вероятно, получили более 200 тыс. человек”, – сообщают в пресс-службе.
- Ранее сообщалось, что партия “Слуга народа” организовала электоральное исследование на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).