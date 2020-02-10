Украинская прокуратура начала уголовное производство по факту принудительной "паспортизации" украинцев на оккупированных территориях Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области в Facebook.

“Управление надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратурой Луганской области начало уголовное производство по осуществлению представителями оккупационной администрации Российской Федерации принудительной “паспортизации” граждан Украины. Указанные действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Согласно материалам СБУ, первые лица администрации “ЛНР”, контролируемой Российской Федерацией, проводят насильственную политику в отношении принудительного получения гражданами Украины на временно оккупированной территории Луганской области так называемых паспортов гражданина “ЛНР”, – говорится в сообщении.

Также в прокуратуре подчеркивают, что действия носят принудительный характер и при этом противоречат требованиям Женевской конвенции.

“Офис Генерального прокурора контролирует ход досудебного расследования. По предварительным данным Офиса, паспорта “ЛНР”, вероятно, получили более 200 тыс. человек”, – сообщают в пресс-службе.