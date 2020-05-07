Covid-19 Украина

обновлено 07.05.2020 в 19:02

Всего:

13691(+507)

Болеют:

10955(+507)

Выздоровели:

2396

Умерло:

340(+13)

20:22 Боевики на Донбассе совершили 13 обстрелов: ранены шестеро украинских военных
19:52 Хакеры научились прятать веб-скиммеры
19:44 Канье Уэст выпустил новые кроссовки. В Сети шутят о сходстве с хинкалями
19:26 Суд приостановил решение горсовета Черкасс об ослаблении карантина в городе
19:03 Коронавирус подтвердили у личного камердинера Трампа
19:02 «Слуги народа» хотят упростить процедуру увольнения министров
19:00 Маколея Калкина ждет постельная сцена с 71-летней актрисой в 10-м сезоне «Американской истории ужасов»
18:55 Джастин Бибер и Хейли Болдуин снимают Facebook-сериал о жизни на карантине
18:41 В Днепре подросток стрелял из квартиры по людям с криками «Я — миллионер»: видео
18:14 Украина предложила НАТО разработать стратегию сдерживания России
18:03 Грузия планирует с 1 июля начать принимать иностранных туристов
17:58 Кличко рассказал киевлянам, как утилизировать использованные маски и перчатки
17:43 Граймс на девятом месяце беременности появилась на обложке итальянского Vogue
17:33 В борьбе с эпидемией Ангела Меркель превратилась из «хромой утки» в мирового лидера
17:03 В Греции рассказали, когда страну откроют для туристов
17:00 В Черновицкой области КОРД во время обысков застрелил беременную собаку
16:50 Торговый центр в РФ разместил фото Гитлера ко Дню победы
16:36 Мадонна переболела COVID-19
16:24 Fitch может понизить рейтинг «Укрзализныци» из-за низкой ликвидности
15:45 Илон Маск не сможет назвать сына X Æ A-12
15:05 IKEA перенесла открытие магазина в Киеве на неопределенное время
14:48 В России коронавирусом заразились более 11 тысяч людей за сутки
14:32 В США собираются обнародовать доказательства вмешательства России в выборы
14:23 Количество случаев COVID-19 в Москве занижено втрое
14:17 Адель поразила фанатов, опубликовав первое за долгое время фото
14:14 В Британии ожидают крупнейшее падение экономики за 300 лет

Боевики на Донбассе совершили 13 обстрелов: ранены шестеро украинских военных

Сегодня, 7 мая, незаконные вооруженные формирования РФ 13 раз нарушили режим тишины. В результате обстрелов ранены 6 украинских защитников. 

Четверг, 7 мая 2020, 20:22

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил. 

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник вел огонь по украинским военнослужащим:

  • дважды неподалеку Марьинки — из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • вблизи населенного пункта Старогнатовка с применением беспилотного летательного аппарата, а затем из вооружения боевых машин пехоты;
  • дважды в Широкино с применением минометов калибром 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • в Новоселовке Второй — из автоматических станковых гранатометов;
  • у населенного пункта Авдеевка, применяя автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”:

  • трижды вблизи поселка городского типа Новотошковское, используя 19 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и четыре мины 120-го калибра.
  • По окрестностям Орехово из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • в Крымском из минометов 120-го калибра.

В штабе отметили, что оккупанты Объединенные силы прекратили враждебные обстрелы применив дежурные огневые средства.

“Вследствие вражеских обстрелов шесть военнослужащих Объединенных сил получили ранения. […] Потери противника уточняются”, — проинформировали в штабе.

  • Во вторник, 5 мая, незаконные вооруженные формирования РФ открывали огонь вблизи Авдеевки и Орехово на Донбассе. Были ранены двое украинских военнослужащих.
Теги: штаб ООС, обстрелы боевиков, Донбасс

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!