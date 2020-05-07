Боевики на Донбассе совершили 13 обстрелов: ранены шестеро украинских военных

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник вел огонь по украинским военнослужащим:
- дважды неподалеку Марьинки — из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи населенного пункта Старогнатовка с применением беспилотного летательного аппарата, а затем из вооружения боевых машин пехоты;
- дважды в Широкино с применением минометов калибром 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- в Новоселовке Второй — из автоматических станковых гранатометов;
- у населенного пункта Авдеевка, применяя автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”:
- трижды вблизи поселка городского типа Новотошковское, используя 19 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и четыре мины 120-го калибра.
- По окрестностям Орехово из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- в Крымском из минометов 120-го калибра.
В штабе отметили, что оккупанты Объединенные силы прекратили враждебные обстрелы применив дежурные огневые средства.
“Вследствие вражеских обстрелов шесть военнослужащих Объединенных сил получили ранения. […] Потери противника уточняются”, — проинформировали в штабе.
- Во вторник, 5 мая, незаконные вооруженные формирования РФ открывали огонь вблизи Авдеевки и Орехово на Донбассе. Были ранены двое украинских военнослужащих.