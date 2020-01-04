Члены вооруженных формирований не допустили специальную мониторинговую миссию ОБСЕ к границе с Российской Федерацией.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Случаи недопуска представителей специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) фиксировались неоднократно в течение последних нескольких дней.

“В ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 3 января 2020 информирует о случаях запрета пребывания патруля Миссии в пунктах пропуска на границе с Российской Федерацией. 31 декабря в пункте пропуска на границе недалеко от населенного пункта Довжанский, 2 января в пунктах пропуска у населенных пунктов Изварино и Северный членами вооруженных формирований Российской Федерации было предложено патрулю Миссии оставить вышеуказанные пункты пропуска”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что такие действия могут боевиков могут быть мотивированы необходимостью скрыть поставки вооружения и военной техники, горюче-смазочных материалов, перевозки личного состава или вообще передвижения войск из стороны Российской Федерации на неподконтрольную правительству Украины территорию.