Об этом в эфире ток-шоу “Свобода слова” сообщил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

В эфире шоу народный депутат от “Оппозиционной платформы — За життя” Наталья Королевская заявила, что КПВВ на Донбассе “закрыты второй месяц подряд и ни один человек, который сегодня проживает на неконтролируемой территории, не может попасть к себе на родину в Украину”.

Резников на это ответил, что это “абсолютная неправда”. По его словам, в настоящее время есть украинские пограничники руководствуются документом, в котором описан перечень “гуманитарных причин”, по которым люди могут быть пропущены через КПВВ в Украину. Среди таких причин вице-премьер назвал необходимость для абитуриентов сдать ВНО для поступления в украинские вузы.

Не пускают граждан, по его словам, представители оккупационной “власти”.

“Мы получаем много обращений, люди хотят попасть в Украину, но не могут, потому что их не пропускают оккупационные режимы”, — сказал он.

Также через КПВВ не пропускают и представителей международных гуманитарный организаций (“Красный крест”, ООН, ОБСЕ).

“Каждый день патрули ОБСЕ не могут попасть через КПВВ на оккупированные территории, потому что оккупационные режимы через все КПВВ в Донецкой и Луганской области не пропускают никого”, — добавил Резников.