Об этом в эфире ток-шоу “Свобода слова” сообщил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
В эфире шоу народный депутат от “Оппозиционной платформы — За життя” Наталья Королевская заявила, что КПВВ на Донбассе “закрыты второй месяц подряд и ни один человек, который сегодня проживает на неконтролируемой территории, не может попасть к себе на родину в Украину”.
Резников на это ответил, что это “абсолютная неправда”. По его словам, в настоящее время есть украинские пограничники руководствуются документом, в котором описан перечень “гуманитарных причин”, по которым люди могут быть пропущены через КПВВ в Украину. Среди таких причин вице-премьер назвал необходимость для абитуриентов сдать ВНО для поступления в украинские вузы.
Не пускают граждан, по его словам, представители оккупационной “власти”.
“Мы получаем много обращений, люди хотят попасть в Украину, но не могут, потому что их не пропускают оккупационные режимы”, — сказал он.
Также через КПВВ не пропускают и представителей международных гуманитарный организаций (“Красный крест”, ООН, ОБСЕ).
“Каждый день патрули ОБСЕ не могут попасть через КПВВ на оккупированные территории, потому что оккупационные режимы через все КПВВ в Донецкой и Луганской области не пропускают никого”, — добавил Резников.
- 13 марте министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что из-за объявленного в Украине карантина в связи с коронавирусом планируется запретить въезд через КПВВ жителям с регистрацией на временно оккупированных территориях.
- 15 марта стало известно, что во время карантина те, у кого нет регистрации на территории Украины, не смогут выехать с неподконтрольной территории. Те, у кого такая регистрация есть — не смогут заехать во временно оккупированные части Донецкой и Луганской областей.
- 2 июня главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе начнут открывать после 10 июня.