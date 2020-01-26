Боевики препятствуют работе Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе к участкам разведения сил на Донбассе.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

“Пятый день подряд представители вооруженных формирований Российской Федерации ограничивают доступ наблюдателей Миссии вблизи участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское в камеру СММ”, — говорится в сообщении.

Помимо этого, боевики отказали патрулям Миссии во въезде на оккупированную территорию (населенные пункты Староласпа, Заиченко, Приморское и Сосновское). Также представители вооруженных формирований Российской Федерации попросили патруль Миссии покинуть район населенного пункта Изварино.

“Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон подчеркивает, что действия по препятствованию выполнения представителями СММ ОБСЕ мандата Миссии являются недопустимыми”, — отметили в штабе.