Боевики террористических организаций на Донбассе ограничивают движение патрулей мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

В частности, в ежедневном отчете представители мониторинговой миссии информируют про шесть случаев отказа боевиками в доступе на временно оккупированные территории, а также об одном случае задержки.

Уточняется, что террористы отказали патрулю ОБСЕ в проезде в районах населенных пунктов Заиченко, Новоазовска, Безимянного, Приморского, Петровского и Раздольного на юге Донецкой области.

“Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон обращает внимание представителей вооруженных формирований РФ на недопустимость действий по препятствованию выполнения представителями СММ ОБСЕ мандата Миссии”, – сказано в сообщении.

Также в пресс-службе напоминают, что мандат мониторинговой миссии предусматривает безопасный и свободный доступ представителей ОБСЕ по всей территории Украины.

“Все подписанты Комплекса мероприятий по выполнению Минских договоренностей согласились с необходимостью свободного и безопасного доступа, а также с тем, что ограничения свободы передвижения СММ является нарушением”, – говорится в сообщении.