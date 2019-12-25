Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.
В частности, в ежедневном отчете представители мониторинговой миссии информируют про шесть случаев отказа боевиками в доступе на временно оккупированные территории, а также об одном случае задержки.
Уточняется, что террористы отказали патрулю ОБСЕ в проезде в районах населенных пунктов Заиченко, Новоазовска, Безимянного, Приморского, Петровского и Раздольного на юге Донецкой области.
“Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон обращает внимание представителей вооруженных формирований РФ на недопустимость действий по препятствованию выполнения представителями СММ ОБСЕ мандата Миссии”, – сказано в сообщении.
Также в пресс-службе напоминают, что мандат мониторинговой миссии предусматривает безопасный и свободный доступ представителей ОБСЕ по всей территории Украины.
“Все подписанты Комплекса мероприятий по выполнению Минских договоренностей согласились с необходимостью свободного и безопасного доступа, а также с тем, что ограничения свободы передвижения СММ является нарушением”, – говорится в сообщении.
- 1 октября Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация на переговорах Трехсторонней контактной группы утвердила текст “формулы Штайнмайера” о проведении местных выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
- #Буквы рассказали, что такое “формула Штайнмайера”. Фактически это метод имплементации Комплекса мер по выполнению Минского протокола, предложенный немецким политиком Франко-Вальтером Штайнмайером, который заключается в теоретическом варианте урегулирования войны на Донбассе путем проведения местных выборов под наблюдением ОБСЕ, предоставления временного особого статуса отдельным территориям Донбасса, а затем – после доклада представителей ОБСЕ по итогам выборов – предоставление постоянного особого статуса этим территориям.
- Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Алексей Резников отмечал, что “формула Штайнмайера” уже давно прописана в законе об особом статусе Донбасса, только “звучит немножечко иначе”.