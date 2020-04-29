Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Во вторник, 28 апреля, боевики открыли огонь из жилых кварталов оккупированного населенного пункта Золотое-5 по окрестностям населенного пункта Золотое-4.

“Открыв огонь из жилых кварталов оккупированного Золотого-5, захватчики подвергли опасности мирных граждан, проживающих вблизи линии соприкосновения. […] В результате вражеского огня было повреждено 3 жилых дома”, — говорится в сообщении.

В штабе отметили, что в результате обстрелов погибших и пострадавших нет.