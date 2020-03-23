Об этом сообщает пресс-центр ОС.
Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты двое украинских военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения.
Состояние здоровья воинов удовлетворительное.
“Подразделения операции Объединенных сил применили имеющиеся огневые средства и дали адекватный ответ вооруженным формированиям Российской Федерации. Потери противника уточняются”, – говорится в сообщении.
- 20 марта на Донбассе в результате обстрелов боевиков получили ранения трое украинских военнослужащих.