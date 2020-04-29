Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Боевики стреляли из запрещенных к размещению на линии соприкосновения артиллерийских систем калибров 152 мм и 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Обстрелы зафиксировали неподалеку Каменки, Опытного, Павлополя, Старогнатовки, Крымского, Хутора Вольного, Попасной, Орехового, Новолуганского, Новотошковского и Зайцевого.
Кроме этого, боевики из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды обстреляли участки разведения №3 Богдановка-Петровское. Украинские военные, как информирует штаб, огонь не открывали, соблюдая режим тишины.
“К сожалению, в результате обстрелов 28 апреля Украина потеряла одного мужественного защитника”, – отметили в штабе.
- Боевики скрыто осуществляют подготовку к провокации обострения обстановки на Донбассе в период майских праздников.