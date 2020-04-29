За прошедшие сутки боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Боевики стреляли из запрещенных к размещению на линии соприкосновения артиллерийских систем калибров 152 мм и 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксировали неподалеку Каменки, Опытного, Павлополя, Старогнатовки, Крымского, Хутора Вольного, Попасной, Орехового, Новолуганского, Новотошковского и Зайцевого.

Кроме этого, боевики из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды обстреляли участки разведения №3 Богдановка-Петровское. Украинские военные, как информирует штаб, огонь не открывали, соблюдая режим тишины.

“К сожалению, в результате обстрелов 28 апреля Украина потеряла одного мужественного защитника”, – отметили в штабе.