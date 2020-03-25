За прошедшие сутки, 24 марта, боевики в зоне проведения ООС восемь раз открывали огонь, обстреляв участок разведения Богдановка-Петровское, нарушив режим тишины.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” было совершено четыре обстрела, а именно: рядом с Красногоровкой, в районе населенного пункта Березовое, близ Марьинки, неподалеку Павлополя.

Четыре обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно неподалеку Новоалександровки, рядом с Крымским, вблизи Новотошковского, в районе населенного пункта Травневе.

“Противник из стрелкового оружия совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское. Украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины. Вчера, 24 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было”, – сообщили в пресс-центре.

С начала этого периода, 25 марта, российские оккупационные войска обстреляли украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”. Обстрел был зафиксирован вблизи Авдеевки.