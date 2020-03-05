Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

“Вооруженные формирования российской федерации прибегают к провокационным обстрелов как в непосредственной близости к участку разведения, так и в его пределах. В ежедневном отчете от 4 марта 2020 СММ ОБСЕ информирует, что “ночью и рано утром 1 марта камера СММ в населенном пункте Петровское (временно оккупированном, 41 км к югу от Донецка) зафиксировала 2 снаряда и 8 дульных вспышек на расстоянии ориентировочно 0, 5-1,5 км юго-юго-запад (по оценке, все в пределах участка разведения в районе Петровского)”, — говорится в сообщении.

Установлено, что обстрелы осуществили представители вооруженных формирований РФ.

Отмечается, что этот случай — не единственный, а обстрелы проводятся и в присутствии наблюдателей.

“За прошедшие сутки противник дважды совершил провокационный обстрел участка разведения в присутствии патруля СММ ОБСЕ, применив стрелковое оружие. Подразделения Объединенных сил придерживаются достигнутых договоренностей и огонь в ответ не открывают”, — подчеркнули в штабе.