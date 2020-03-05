Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
“Вооруженные формирования российской федерации прибегают к провокационным обстрелов как в непосредственной близости к участку разведения, так и в его пределах. В ежедневном отчете от 4 марта 2020 СММ ОБСЕ информирует, что “ночью и рано утром 1 марта камера СММ в населенном пункте Петровское (временно оккупированном, 41 км к югу от Донецка) зафиксировала 2 снаряда и 8 дульных вспышек на расстоянии ориентировочно 0, 5-1,5 км юго-юго-запад (по оценке, все в пределах участка разведения в районе Петровского)”, — говорится в сообщении.
Установлено, что обстрелы осуществили представители вооруженных формирований РФ.
Отмечается, что этот случай — не единственный, а обстрелы проводятся и в присутствии наблюдателей.
“За прошедшие сутки противник дважды совершил провокационный обстрел участка разведения в присутствии патруля СММ ОБСЕ, применив стрелковое оружие. Подразделения Объединенных сил придерживаются достигнутых договоренностей и огонь в ответ не открывают”, — подчеркнули в штабе.
- 18 февраля под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. В результате начался бой. Боевые действия происходили в Луганской области с самого утра – вблизи населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный (недалеко от Золотого). В результате боевых действий погиб украинский воин, трое были ранены и двое контужены.