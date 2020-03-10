Видео было опубликовано на Youtube-канале боевиков.

В подписи к ролику террористы утверждают, что на видео якобы показан момент поражения грузового автомобиля украинской армии управляемой противотанковой ракетой.

При этом в подписи боевики утверждают, что события на видео происходили 8-го марта 2020 года.

<noscript><iframe title="8 марта 2020г на Донбассе ополчение уничтожило грузовик ВСУ" width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/pHl9sQp1pak?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

После этого на том же канале была опубликована террористическая атака на якобы блиндаж украинских военных.

<noscript><iframe title="09.03.20. Ополчение ДНр взорвало блиндаж ВСУ под Песками" width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/9tSjOwixrYM?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>