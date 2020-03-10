Видео было опубликовано на Youtube-канале боевиков.
В подписи к ролику террористы утверждают, что на видео якобы показан момент поражения грузового автомобиля украинской армии управляемой противотанковой ракетой.
При этом в подписи боевики утверждают, что события на видео происходили 8-го марта 2020 года.
После этого на том же канале была опубликована террористическая атака на якобы блиндаж украинских военных.
- Напомним, что сегодня, 10 марта, пророссийские боевики из противотанкового ракетного комплекса обстреляли грузовой автомобиль одного из подразделений операции Объединенных сил, в результате чего есть потери среди украинских военных.