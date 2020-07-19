Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС.
“От Трехсторонней контактной группы получена информация, что российско-оккупационные войска осуществляют пропуск людей через КПВВ по спискам”, – говорится в сообщении.
Штаб ООС предостерегает, что вооруженные формирования РФ могут не пропускать людей через линию разграничения, опираясь на данные списков, и просит граждан учесть эту информацию при планировании поездок.
Вместе с тем подчеркивается, что руководство ООС, в том числе и Государственной пограничной службы, открыто для осуществления пропускных операций и в условиях карантина предоставляет возможность перемещения через КПВВ “Станица Луганская”, “Марьинка”, “Новотроицкое” в определенное время.
- 18 июля на Донбассе пророссийские боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня.