Об этом сообщила пресс-служба штаба операции Объединенных сил в Facebook.
“Сегодня, 15 июля, произошло возвращение с временно оккупированной территории тела военнослужащего Вооруженных сил Украины, который погиб 13 июля около населенного пункта Зайцево”, – сказано в сообщении.
Отмечается, что в данный момент тело погибшего военного готовят к транспортировке к месту захоронения.
- Напомним, что за сутки 13 июля боевики на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего трое украинских военных погибли, один был ранен и еще один получил боевое травмирование.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что убийство украинского медика на Донбассе содержит признаки военного преступления.