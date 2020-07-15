Российские боевики передали украинской стороне тело погибшего военного, который погиб два дня назад в районе населенного пункта Зайцево.

Об этом сообщила пресс-служба штаба операции Объединенных сил в Facebook.

“Сегодня, 15 июля, произошло возвращение с временно оккупированной территории тела военнослужащего Вооруженных сил Украины, который погиб 13 июля около населенного пункта Зайцево”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что в данный момент тело погибшего военного готовят к транспортировке к месту захоронения.