В Государственной пограничной службе Украины рассказали, что боевики террористических организаций продолжают блокировать КПВВ с временно оккупированными территориями.

Об этом сообщает ресс-служба ГПСУ.

Уточняется, что боевики отказываются открывать контрольно-пропускные пункты на временно оккупированную территорию уже второй день подряд.

Украинские силовики не имеют информации о том, что на данный момент террористы пропустили на оккупированные территории хотя бы одного человека.

“За определенное время работы с 11:00 до 14:00, пограничники через КПВВ “Марьинка” и “Станица Луганская” пропустили 7 человек. Однако оккупанты заблокировали пересечение линии разграничения этим гражданам”, – сказано в сообщении.

Помимо того, в ГПСУ уточняют, что четыре женщины, которые пересекли вчера КПВВ “Марьинка”, были задержаны боевиками.

“Сегодня трое из этих женщин вернулись обратно в КПВВ “Марьинка”. Они рассказали пограничникам, что все это время находились перед блокпостом российских вооруженных формирований, который те загородили противотанковыми ежами. В надежде все же пересечь линию разграничения, женщины находились там до наступления темноты. Не рискнув возвращаться назад затемно, они вчера заночевали под открытым небом вдоль дороги перед блокпостом”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что одной из женщин стало плохо и для ее эвакуации были привлечены представители Международного Комитета Красного Креста.