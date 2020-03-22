Об этом пишет издание The Moscow Times.

Так, в интервью изданию член одной богатой семьи на условиях анонимности рассказал, что уже купил один аппарат ИВЛ и ожидают еще два. “Но есть восьмимесячный лист ожидания… Многие мои друзья пытаются достать их. Как только один появляется, его тут же покупают”, – подчеркнул он. По его словам, устройство стоит 1,8 миллиона рублей (22 500 долларов США).

Согласно данным компании Headway Group, которая контролирует правительственные тендеры, в государственных больницах по всей стране насчитывается около 42 000-43 000 аппаратов ИВЛ – в среднем около 29 аппаратов на 100 000 жителей. Например, в Италии 8 аппаратов ИВЛ на 100 000 жителей.

Но медэксперты, которые общались с The Moscow Times, обеспокоены тем, что вентиляторы сосредоточены в более богатых городских центрах России – Москве, где, как утверждают, около 5000 вентиляторов, – и в Санкт-Петербурге.

Согласно подсчетам Headway Group, около 25% вентиляторов в стране расположены в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.