Об этом шла речь в его интервью Дмитрию Гордону.

Говоря о том, остается ли Зеленський “честным человеком, не замешанным в коррупции”, Богдан заявил: “Я очень-очень-очень сильно хочу в это верить и очень старательно себя в этом убеждаю”.

Он подтвердил, что у него есть сомнения в этом, и отметил, что жесткой реакции на “схематозы” среди “своих” от президента нет.

“То, что я знаю точно, когда при нем всплывают какие-то схематозы в его окружении, он все переводит в шутку. Он не наказывает, он говорит: “Ну это ж свои там это”. То, что я вижу сейчас, с разных точек зрения, разных источников, он переводит в шутку нехорошие истории. Там, где надо наказывать, он отмалчивается. Даже не отмалчивается, делает вид, что он не понял, что происходит. Он понимает, но делает вид, что…”, — сказал Богдан.

Это, по мнению Богдана, “говорит о том, что это все плохо закончится”.