Об этом шла речь в его интервью Дмитрию Гордону.
Говоря о том, остается ли Зеленський “честным человеком, не замешанным в коррупции”, Богдан заявил: “Я очень-очень-очень сильно хочу в это верить и очень старательно себя в этом убеждаю”.
Он подтвердил, что у него есть сомнения в этом, и отметил, что жесткой реакции на “схематозы” среди “своих” от президента нет.
“То, что я знаю точно, когда при нем всплывают какие-то схематозы в его окружении, он все переводит в шутку. Он не наказывает, он говорит: “Ну это ж свои там это”. То, что я вижу сейчас, с разных точек зрения, разных источников, он переводит в шутку нехорошие истории. Там, где надо наказывать, он отмалчивается. Даже не отмалчивается, делает вид, что он не понял, что происходит. Он понимает, но делает вид, что…”, — сказал Богдан.
Это, по мнению Богдана, “говорит о том, что это все плохо закончится”.
- Напомним, в июле украинцы, согласно опросам, ожидали от новоизбранного президент Владимира Зеленского и Верховной Рада прекращения войны на Донбассе, улучшения состояние экономики страны и борьбы с коррупцией.
- В сентябре 2019 году Зеленский поручил Правительству до конца 2019 года провести “кадровую перезагрузку” ряда государственных органов в рамках ликвидации коррупционных схем во власти.
- По состоянию на сентябрь 2020 года более половины украинцев не доверяют президенту Владимиру Зеленскому.