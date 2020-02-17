Бывший глава Офиса Президента Андрей Богдана после отставки уехал отдыхать на Сейшельские острова.

Об этом Богдан написал на своей странице в Facebook.

“Друзья, очень скучаю за Вами, не сплю, не ем”, – написал он.

При этом Богдан выразил надежду на то, что “скоро все будут заниматься тем, что нравится”.

“Понимаю, вам не легко, денег нет, но вы держитесь”, – подытожил бывший глава Офиса Президента.