Об этом Богдан написал на своей странице в Facebook.
“Друзья, очень скучаю за Вами, не сплю, не ем”, – написал он.
При этом Богдан выразил надежду на то, что “скоро все будут заниматься тем, что нравится”.
“Понимаю, вам не легко, денег нет, но вы держитесь”, – подытожил бывший глава Офиса Президента.
- 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с поста главы своего Офиса. Новым главой Офиса президента назначен Андрей Ермак.
- Ранее Андрей Ермак отрицал факт конкуренции или конфликта с главой президентского Офиса Андреем Богданом (несмотря на регулярно появляющиеся в СМИ слухи об обратном).
- В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в его команде возникают конфликты, которые мешают работать.