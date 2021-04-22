Про це Богдан поінформував у коментарях під Facebook-публікацією журналіста Дениса Рафальського.

Журналіст закликав колишнього очільника ОПУ “розставити всі крапки над “i” та уточнити, чи дійсно президент Зеленський висував Стерненку пропозицію щодо працевлаштування в СБУ.

Богдан у коментарях це підтвердив, та висловив думку, що така пропозиція була зумовлена “гострим кадровим голодом”.

“Було таке. Але, я думаю, він це зробив на автоматі, якраз тоді формували список депутатів, правоохоронців і уряду. Гострий кадровий голод”, – написав Богдан.

Варто зазначити, що про пропозицію працевлаштування в СБУ Сергій Стерненко розповів в інтерв’ю #Буквам.

За словами активіста, на зустрічі, під час якої прозвучала ця пропозиція, були присутні: президент Володимир Зеленський, тодішній голова Офісу президента Андрій Богдан, голова СБУ Іван Баканов.

Окрім Стерненка і адвоката Масі Найєма, також були присутні інші особи, імена яких активіст не озвучує.

За словами Стерненка, все це відбувалося “перед парламентськими виборами”.

“Були Андрій Богдан, голова СБУ Іван Баканов, сам Зеленський. Не згадаю, чи ще хтось був із посадовців. Також було щонайменше 8 свідків цієї розмови, однак, окрім Масі Найєма, я інших прізвищ назвати не можу – адже ці люди не афішували цю зустріч, тож це було б не зовсім коректно. А відбувалося все перед парламентськими виборами. Зеленський казав, що напади на мене треба розслідувати, Баканов кивав головою. І потім Зеленський у мене запитав, чи є в мене охорона. А потім сказав приблизно таке: “Може, не будемо так витрачатися на охорону? Підеш на роботу в СБУ головним по Одесі? Будеш допомагати країні. Ти ж проти Росії борешся”. Я був спантеличений і одразу відповіді не дав”, – зазначив Стерненко.

За словами активіста, Зеленський запропонував Баканову поговорити з ним щодо вказаної пропозиції, проте “далі цього справа не пішла”.