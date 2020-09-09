Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

“Он 20 лет выбирал актеров. Он был продюсером, сценаристом, актером, он снимал фильмы, он ставил шоу, он был мегапопулярным. Вот он верит в свой талант выбирать правильных людей. Но поскольку 20 лет он выбирал правильных актеров, он видит не картинку, а замочную скважину – он выбирает типажи. Вот ему не нравился министр обороны Загороднюк, потому что он не похож на министра обороны. Он реально не похож на него. Это бизнесмен. Так он должен быть бизнесменом. Его задача – правильные контракты, честная экономика, бюджет и покупать то, что надо, а не то, что выгодно. А ему нужен был генерал, знаешь, такой усатый, должен ходить… глаз, смотрящий вдаль, тупой… Вот так всех министров он и поменял. Он уволил тех, кто ему не нравился, и понабирал тех, которые на роль”, – сказал Богдан.