Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

Богдан сказал, что президент тогда еще не привык к тому, что все действия нужно согласовывать.

“Человек половину своей жизни проводил за рубежом. У него была свободная профессия [актера], когда ты едешь, куда хочешь, делаешь, что хочешь, говоришь, что хочешь, и ни перед кем не отчитываешься. А тут правила, правила, правила. Просто он устал. Он захотел на море”, – сказал Богдан.

При этом бывший глава ОП считает, что решение Зеленского полететь в Оман было ошибочным – этого не нужно было делать ни при каких обстоятельствах. Также, по словам Богдана, он хотел прислать за президентом государственный самолет, чтобы смягчить возвращение, но ему в этом отказали.