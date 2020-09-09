Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону.
Богдан сказал, что президент тогда еще не привык к тому, что все действия нужно согласовывать.
“Человек половину своей жизни проводил за рубежом. У него была свободная профессия [актера], когда ты едешь, куда хочешь, делаешь, что хочешь, говоришь, что хочешь, и ни перед кем не отчитываешься. А тут правила, правила, правила. Просто он устал. Он захотел на море”, – сказал Богдан.
При этом бывший глава ОП считает, что решение Зеленского полететь в Оман было ошибочным – этого не нужно было делать ни при каких обстоятельствах. Также, по словам Богдана, он хотел прислать за президентом государственный самолет, чтобы смягчить возвращение, но ему в этом отказали.
- Как сообщалось ранее, 5 января СМИ опубликовали фотографии, на которых запечатлен Владимир Зеленский на территории 5-звездочного отеля Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel — самого дорогого в султанате Оман.
- После сообщения в СМИ пресс-служба украинского лидера заявила, что Зеленский в ближайшие дни проведет в Омане встречи на высшем уровне. Сперва пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель не могла ответить, с кем же у Главы государства Владимира Зеленского запланированы встречи.
- Позднее стало известно, что Зеленский встретился с министром, который поддержал Иран в конфликте из-за ликвидиации американцами генерала Касыма Сулеймани.
- Глава государства обсудил с министром наращивание торгово-экономического сотрудничества между странами, хотя Оман находится в черном списке Евросоюза.
- По подсчетам журналистов, отдых в Омане, без учета стоимости перелета из Киева, обошелся Президенту не менее чем в 2,5 млн гривен.