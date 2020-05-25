Видео, на котором видно Богдана, было опубликовано в Facebook журналистом Романом Суханом.
На записи видно, как экс-глава Офиса Президента хлопает по голове козу и смеется.
“Козлина ты дурная”, – приговаривает при этом Богдан.
После этого бывший топ-чиновник фотографируется с козой.
При этом Богдан находится в зоопарке с небольшой собачкой на руках. Он в шутку пытается покатать свою собачку на козе.
Отмечается, что сам Богдан и большинство других посетителей на видео находятся в зоопарке без масок и перчаток, а также не соблюдают правила необходимого социального дистанцирования.
При этом на официальном сайте утверждается, что в зоопарке установлены определенные карантинные ограничения. В частности, посетители должны допускаться на территорию только в маске и респираторе.
- Бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан пошутил, что мэр Киева Виталий Кличко станет новым Президентом благодаря своим видео.