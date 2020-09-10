Об этом шла речь в его интервью Дмитрию Гордону.
Богдан отметил, что между увольнением его из Офиса президента и поджогом авто прошло ровно полгода. Так 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с поста, назначив вместо него Андрея Ермак. В ночь на 11 августа в Киеве сгорел автомобиль Богдана — Tesla Model S.
Спустя месяц после инцидента Богдан решил рассказать, что в ту ночь сгорело не одно его авто. Вторым сожженным авто пользовался его водитель.
“Это секрет, я никогда этого никому не говорил. В эту ночь в одно время в двух разных районах – в Днепровском и Святошинском – сожгли две мои машины. Одна – это моя личная машина, которую я дал своему родному брату. Tesla белая S, потому что его личная машина поломалась. А вторая машина – это личная машина Skoda Fabia – 19 лет, синий гроб, который едет, только если его нормально пнуть. “Еж – птица гордая. Пока не пнешь, не полетит”. Так и эта 19-летняя Fabia. У моего водителя, он на ней добирался на работу и возвращался ночью к себе… Две машины. В одну ночь в одно время”, – сказал он.
Богдан воспринимает оба инцидента, как месседж “Мы отслеживали не только тебя, а все твое окружение” и попытку “запугать морально”.
По его словам, информацию об автомобиле водителя могли получить только спецслужбы.
“И сожгли старую машину. Сбором информации такого уровня могут заниматься исключительно спецслужбы. Это не могли быть забулдыги, которые хотели меня напугать. То есть спецслужбы собрали информацию, куда-то передали”, – отметил Богдан.
Богдан подчеркнул, что связывает инциденты с Офисом президента, однако ему интересно только одно — знал ли об этом президент Зеленский.
“И да, я связываю это с чиновниками Офиса президента. Один меня вопрос интересует: Владимир Александрович знал, что они это делают, или не знал? И есть два ответа. Я думаю, что он не знал. Но тогда ответственность вдвойне: ты берешь менеджера, который использует государственный ресурс, прикрываясь тобой, для совершения преступления”, — добавил он.
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