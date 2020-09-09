Об этом шла речь в его интервью Дмитрию Гордону.
“Я не верю, я знаю, что было именно так (как ранее описывали в СМИ — ред.). Там даже хуже все”, — сказал он.
По словам Богдана, секретная операция продолжалась больше года и была сорвана после того, как человек из близкого окружения президента Владимира Зеленского совершил звонок.
“Этой операции больше года. Она была суперсекретная и суперсерьезная, но ее разрушил один телефонный звонок. Человек, который его совершил, фактически признался в этом. [Кто это] расскажет прокурор в этом деле очень скоро”, — сказал Богдан.
Экс-глава Офиса Зеленского намекнул, что речь идет о звонке российской стороне.
Что касается того, что Зеленский и уволенный накануне начальник главного управления разведки Минобороны Василий Бурба опровергали информацию о срыве операции, Богдан подчеркнул, что Бурба “не верит, что президент в этом участвовал”.
“Я тоже хочу в это верить. Это очень сложно… Что он (президент — ред.) знал, что не знал, что они ему сказали, что не сказали”, — отметил Богдан.
Богдан подчеркнул, что в момент, когда вагнеровцев задержали в Минске, президент был сконцентрирован на вопросе перемирия и опасался, что экстрадиция боевиков может сорвать его.
“У президента были страхи, что вот мы посадим самолет, а у нас там перемирье. 97% его работы сегодня — создание позитивного пиар-образа. Для него перемирие — это самый главный запрос, выборы же скоро. Ценность этой операции могут оценить специалисты, а ценность пиар-образа он очень хорошо понимает”, — сказал он.
Что известно о спецоперации по вагнеровцам?
В конце июля правоохранительные органы Беларуси задержали под Минском боевиков российской частной военной компании “Вагнер”. В правоохранительных органах заявили, что была получена информация о прибытии на территорию страны более 200 боевиков “для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании”, однако задержали только 33 человека.
Впоследствии журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook и “Украинской правды” сообщили, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ППК “Вагнера”, для чего выманили их в Беларусь.
Сообщалось, что ГУР, СБУ и департамент по военным преступлениям Офиса генпрокурора готовили операцию больше года. В рамках спецоперации боевиков наняли по поддельным договорам охранять нефтяные вышки в Венесуэле. Во время вербовки они дали под запись свидетельства о преступлениях на территории Украины, потому что думали, что показывают “работодателю” уровень “квалификации”. Боевики должны были вылететь из Минска. Им уже даже купили билеты.
Из 33 задержанных 28 оказались боевиками. 9 из них — граждане Украины, 11 — находятся в базе “Миротворца”. В составе группы были те, кто, вероятно, был причастен к сбиванию Boeing МН-17, Ил-76 под Луганским аэропортом, АН-26 около Луганска.
24 июля заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий и начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба доложили о проведении финальной стадии операции в Офисе президента.
Тогда на встрече присутствовали Ермак, Зеленский, глава комитета по разведке Руслан Демченко и заместитель председателя ОП по вопросам обороны Роман Машовец.
Ермак попросил отложить операцию, чтобы не сорвать обмен пленными. Руководители спецслужб говорили, что операцию уже нельзя останавливать, но Зеленский в результате поддержал Ермака — ее перенесли на 30 июля. Уже 29 июля “вагнеровцев” задержали в минском пансионате.
Украинские разведчики заподозрили слив информации Федеральной службе безопасности РФ. После того, как силовики доложили об этих планах Офису президента, спецоперация провалилась.
14 августа стало известно, что Беларусь передала задержанных наемников России, несмотря на запросы Офиса генерального прокурора о передаче их украинской стороне.
В Службе безопасности Украины категорически отрицали участие СБУ в спецоперации по задержанию боевиков “Вагнера” в Беларуси. Председатель Офиса президента Андрей Ермак также опроверг информацию о срыве операции из-за вероятной утечки информации после совещания у президента.
- 4 сентября народный депутат Украины от “Европейской солидарности” Владимир Арьев предоставил доказательства того, что Служба безопасности Украины проводила спецоперацию по боевиков “Вагнера”, а человек из Офиса президента причастен к ее срыву. Тогда же партия “ЕС” призвали создать временную следственную комиссию для выяснения обстоятельств срыва спецоперации украинских спецслужб.
- В тот же день нардеп фракции “Оппозиционная платформа – За жизнь” Нестор Шуфрич выступил против создания в парламенте Временной следственной комиссии для расследования дела по вагнеровцам. Он фактически поддержал позицию, которую ранее высказывал Офис Зеленского.
- 9 сентября суд обязал Службу безопасности Украины открыть уголовное производство в отношении председателя Офиса Зеленского Андрея Ермака относительно “слитой” операции по вагнеровцам.