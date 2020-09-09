Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал, что спецоперация по вагнеровцам имела место. По его словам, она продолжалась год и была сорвана человеком из близкого окружения Владимира Зеленского.

Об этом шла речь в его интервью Дмитрию Гордону.

“Я не верю, я знаю, что было именно так (как ранее описывали в СМИ — ред.). Там даже хуже все”, — сказал он.

По словам Богдана, секретная операция продолжалась больше года и была сорвана после того, как человек из близкого окружения президента Владимира Зеленского совершил звонок.

“Этой операции больше года. Она была суперсекретная и суперсерьезная, но ее разрушил один телефонный звонок. Человек, который его совершил, фактически признался в этом. [Кто это] расскажет прокурор в этом деле очень скоро”, — сказал Богдан.

Экс-глава Офиса Зеленского намекнул, что речь идет о звонке российской стороне.

Что касается того, что Зеленский и уволенный накануне начальник главного управления разведки Минобороны Василий Бурба опровергали информацию о срыве операции, Богдан подчеркнул, что Бурба “не верит, что президент в этом участвовал”.

“Я тоже хочу в это верить. Это очень сложно… Что он (президент — ред.) знал, что не знал, что они ему сказали, что не сказали”, — отметил Богдан.

Богдан подчеркнул, что в момент, когда вагнеровцев задержали в Минске, президент был сконцентрирован на вопросе перемирия и опасался, что экстрадиция боевиков может сорвать его.

“У президента были страхи, что вот мы посадим самолет, а у нас там перемирье. 97% его работы сегодня — создание позитивного пиар-образа. Для него перемирие — это самый главный запрос, выборы же скоро. Ценность этой операции могут оценить специалисты, а ценность пиар-образа он очень хорошо понимает”, — сказал он.