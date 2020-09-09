Соответствующий сообщение опубликовано в Facebook-аккаунте Богдана.
“В связи с физической угрозой после первого интервью Гордону вынужден перейти украино-румынскую границу”, — написал он.
Также Богдан пригласил всех подписать на его канал в Telegram. О каких именно угрозах идет речь он не уточнил.
- Напомним, 9 сентября Богдан дал интервью журналисту, основателю издание “Гордон” Дмитрию Гордону. Разговор длился 4,5 часа. За это время собеседники обсудили широкий круг вопросов, связанных с деятельностью команды Зеленского, выборами, спецоперацией по вагнеровцам, отношений Богдана и его преемника Андрея Ермака и тому подобное.
- В частности, Богдан рассказал, что спецоперация по вагнеровцам длилась год и была сорвана человеком из близкого окружения Владимира Зеленского.
- И о том, что Зеленский “переводит в шутки плохи истории” о коррупции в его окружении.
- Богдан рассказал и о деталях своего увоьнения с должности председателя Офиса Зеленского.