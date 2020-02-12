Андрея Богдана утомляла рутина на посту главы Офиса президента Украины, так как он привык к совершенно другому образу жизни.

Об этом идет речь в статье “Увольнение Богдана: грызня окружения Зеленского или услуга России”.

“Он не привык к такому графику жизни. Он любит отдохнуть, покурить кальян, а тут постоянная рутина, и он ее исполнял, но она его утомляла“, – рассказал #Буквам на условиях анонимности один из депутатов, который дружит с Богданом.

Стоит отметить, что, согласно кулуарным слухам, на назначении Богдана главой администрации президента Владимира Зеленского настоял олигарх Игорь Коломойский. Изначально президент на эту должность хотел назначить своего друга детства Ивана Баканова, и даже был подготовлен указ, но впоследствии все изменилось.

Именно через Богдана пришло большинство ”некварталовских” замов главы Офиса президента – Руслан Рябошапка, Алексей Гончарук, позже Андрей Смирнов. После того, как два первых заняли должности генпрокурора и премьер-министра, Богдан стал своего рода нейромедиатором между президентом, правоохранительными органами и Правительством.

Он также влиял на кадровую политику и во многом на то, что говорил президент Зеленский.

Стоит отметить, что по состоянию на начало года Богдан “засветился” в прослушках бывшего главы Госбюро расследований Романа Трубы, из которых становится ясно, что глава ОПУ пытался влиять на следствие в делах, в том числе в пользу Игоря Коломойского. Также у Богдана произошел конфликт за контроль над СБУ и за доверие президента с главой Службы безопасности Иваном Бакановым. Есть информация, что благодаря Валерию Хорошковскому Богдану удалось поставить своих людей в ведомство.

На “счету” Богдана есть и неудачная попытка забрать у мэра Киева Виталия Кличко полномочия главы КГГА.

Как сообщил в комментарии #Буквам представитель окружения президента, сейчас к Богдану “накопилось много вопросов, где он не справился с поставленными перед ним задачами, включая работу Кабмина”.

А нардеп от “Слуги народа” Александр Качура выразил мнение, что Богдан “выполнил те задачи, которые ставил перед ним президент и которые он ставил сам для себя, и решил уйти”.

По словам нардепа, если Богдан был более творческим человеком и в чем-то напоминал главу администрации пятого президента Петра Порошенко – Бориса Ложкина, то новый глава ОПУ Андрей Ермак будет более системным и похожим на Игоря Райнина.