Об этом он проинформировал во время совещания у президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.
“Министр охраны здоровья Максим Степанов сообщил, что главной причиной роста количества больных на западе Украины, особенно в селах, являются богослужения. Такие результаты показали эпидемиологические расследования. Второй основной причиной является общественный транспорт, а также перемещения людей в связи с отдыхом”, – подчеркивается в сообщении.
Кроме того, Степанов проинформировал, что большое количество людей болеют бессимптомно, таким образом формируя иммунитет.
В ходе заседания отмечалось, что адаптивный карантин может стать более действенным для контроля распространения коронавируса в стране. Так, с 1 августа регионы и административно-территориальные единицы в Украине разделят на 4 зоны: “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”.
На местах правоохранительные органы будут помогать внедрять эпидемиологический контроль по правилам адаптивного карантина.
- Ранее на сайте Кабинета Министров Украины было обнародовано постановление о продлении адаптивного карантина, введенного в нашей стране в связи со вспышкой коронавируса, до 31 августа. Так, в зависимости от эпидемической ситуации в регионах Украины, будут установлены “зеленый”, “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности распространения коронавируса COVID-19.
- Министерство охраны здоровья Украины меняет критерии для определения стран, которые входят в “красную зону”. С 1 августа список таких стран будет определяться по двум показателям.