Об этом он проинформировал во время совещания у президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

“Министр охраны здоровья Максим Степанов сообщил, что главной причиной роста количества больных на западе Украины, особенно в селах, являются богослужения. Такие результаты показали эпидемиологические расследования. Второй основной причиной является общественный транспорт, а также перемещения людей в связи с отдыхом”, – подчеркивается в сообщении.

Кроме того, Степанов проинформировал, что большое количество людей болеют бессимптомно, таким образом формируя иммунитет.

В ходе заседания отмечалось, что адаптивный карантин может стать более действенным для контроля распространения коронавируса в стране. Так, с 1 августа регионы и административно-территориальные единицы в Украине разделят на 4 зоны: “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”.

На местах правоохранительные органы будут помогать внедрять эпидемиологический контроль по правилам адаптивного карантина.