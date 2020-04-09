Столица Колумбии, Богота, намерена со следующего понедельника ограничить выход горожан в магазины или в банки по признаку пола.

Об этом сообщает американское издание The New York Times.

Начиная с 13 апреля женщинам будет разрешено ходить по магазинам за продуктами питания, моющими средствами и медикаментами, а также посещать банки и нотариусов в четные дни. Мужчины смогут делать это по нечетным дням.

“Трансгендеры смогут выходить на улицу в соответствии с их гендерной идентичностью”, – говорится в указе мэрии.

Мэр Боготы, Клаудия Лопес, ввела карантин еще в прошлом месяце, а продлиться он до 27 апреля.