Об этом сообщает американское издание The New York Times.
Начиная с 13 апреля женщинам будет разрешено ходить по магазинам за продуктами питания, моющими средствами и медикаментами, а также посещать банки и нотариусов в четные дни. Мужчины смогут делать это по нечетным дням.
“Трансгендеры смогут выходить на улицу в соответствии с их гендерной идентичностью”, – говорится в указе мэрии.
Мэр Боготы, Клаудия Лопес, ввела карантин еще в прошлом месяце, а продлиться он до 27 апреля.
- Ранее #Буквы рассказывали о необычных карантинных ограничениях в разных странах.