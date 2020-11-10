Нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая, врач по образованию, дала советы президенту Владимиру Зеленскому по лечению от коронавируса.

Соответствуюший пост появился на ее странице в Facebook.

Как сообщалось, в понедельник, 9 ноября, президент получил положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.

В тот же день нардеп Богуцкая, педиатр по образованию, опубликовала пост с советами для президента.

“Владимир Александрович, выздоравливайте скорее. Спаси Вас, Господи, не слушайте рекомендаций санврача Ляшко и тем более министра Степанова. Иначе они доведут Вас до панической атаки, что явно повлияет на иммунитет.Постарайтесь больше пить тёплой жидкости, отдыхать, дышать свежим воздухом… И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет”, – написала она.

Также нардеп добавила пожелание, чтобы Зеленскому помогли “Боги, дипломированные врачи-инфекционисты и жена Елена”.

Заметим, Богуцкая не первый публикует неоднозначные советы по лечению коронавируса. В частности, в марте она советовала баню, алкоголь и секс.

“Три вместе процедуры не рекомендуется, т.к. можно умереть от сердечной недостаточности”, – писала она.

Кроме того, ранее Богуцкая заявляла, что не верит в создание действенной вакцины против коронавируса.