Народный депутат от фракции "Слуги народа" Лиза Богуцкая собирает подписи под обращением к Службе безопасности Украины об открытии производства из-за протестов на фоне эвакуации украинцев из Китая.

Об этом сообщают #Буквы.

“В течение нескольких последних дней как в некоторых СМИ, так и в социальных сетях начались призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку, а именно требования не допускать на территорию Украины наших соотечественников, которые эвакуированы из г. Ухань. С этой целью значительное количество лиц призвало не допустить на согласованное место карантина во Львовской области сограждан, в том числе в г. Винники люди перекрыли подъезд к госпиталю автомобильными шинами, и отказывались кого-либо выпускать и впускать”, – говорится в обращении.

Отмечается, что “такие действия и подстрекательства имеют не только моральный аспект, но и юридическую составляющую, поскольку подпадают под признаки преступления, предусмотренного ст. 295 Уголовного кодекса (призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку)”.

В связи с этим депутаты требуют от СБУ открыть уголовное производство.

Напомним, вчера жители Винников заблокировали въезды в местный госпиталь. Это произошло из-за учений, связанных с эвакуацией граждан Украины из эпицентра вспышки коронавируса.