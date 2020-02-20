Об этом сообщают #Буквы.
“В течение нескольких последних дней как в некоторых СМИ, так и в социальных сетях начались призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку, а именно требования не допускать на территорию Украины наших соотечественников, которые эвакуированы из г. Ухань. С этой целью значительное количество лиц призвало не допустить на согласованное место карантина во Львовской области сограждан, в том числе в г. Винники люди перекрыли подъезд к госпиталю автомобильными шинами, и отказывались кого-либо выпускать и впускать”, – говорится в обращении.
Отмечается, что “такие действия и подстрекательства имеют не только моральный аспект, но и юридическую составляющую, поскольку подпадают под признаки преступления, предусмотренного ст. 295 Уголовного кодекса (призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку)”.
В связи с этим депутаты требуют от СБУ открыть уголовное производство.
Напомним, вчера жители Винников заблокировали въезды в местный госпиталь. Это произошло из-за учений, связанных с эвакуацией граждан Украины из эпицентра вспышки коронавируса.
- Ранее самолет с эвакуированными из Китая украинцами и иностранцами прибыл в Харьков. На борту самолета авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи. Ранее лайнер прибыл в аэропорт “Борисполь” для дозаправки.
- В Новых Санжарах, что в Полтавской области, люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Кроме того, в городе произошли стычки между полицией и протестующими.
- Президент Украины Владимир Зеленский осудил протесты в регионах против приема эвакуированных из Китая украинцев и заверил, что опасности нет.