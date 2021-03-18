Нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая заявила, что иногда у нее складывалось впечатление, что страной управляет не президент Украины Владимир Зеленский, а глава его офиса Андрей Ермак.

Об этом она рассказала в интервью интернет-изданию “Цензор.net”.

Богуцкая отметила, что Зеленский начал выходить из “теплой ванны”, в которую он был сознательно кем-то погружен.

“Я даже слышала высказывания более жесткие, чем вы сейчас говорите. И у меня периодически тоже возникало ощущение, что страной руководит не президент Зеленский, а Андрей Ермак – в то время как президенту Зеленскому доверили маленький кусочек: строить дороги, больницы, сидеть в этой капсуле – и не вмешиваться в международную политику, в отношения с олигархами и так далее. Но по последним событиям мы видим, что президент раскрывается и выходит из этой теплой ванны. Да, возможно, не он собственноручно принимает решения. Но он создает ту самую политическую “крышу” и все условия для того, чтобы СНБО этим занимался. На сегодняшний день это единственный орган, которому он абсолютно доверяет в плане того, что будут перемены; что этот орган даст мотивацию и для СБУ, и для МВД (скорее всего). По крайней мере, я на это надеюсь”, – заявила Богуцкая.

“Да, в определенные периоды времени, пока Владимир Александрович был президентом, у многих наших депутатов, и у меня в том числе, были волнообразные впечатления касательно того, хочет ли Владимир Александрович изменить страну. Просто ожидания были настолько высоки – и настолько они стали стремиться к нулю…И только последние события как-то всколыхнули народ – что таки процесс, наверное, пошел”, – отметила нардеп.